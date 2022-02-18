«Ростелеком» увеличивает период приема заявок на конкурс «Вместе в цифровое
будущее». Свои работы представители региональной медиасферы смогут подать до
31 марта включительно.
На конкурс уже допущено свыше 1 200 материалов. Наибольшее количество заявок
традиционно подано в номинации «Интернет-СМИ и информационные агентства»
(почти 600 публикаций), «Телевидение» (около 300 сюжетов), а также в специальную
номинацию от «Ростелекома» «Цифровой стиль жизни» (более 100 материалов).
Самые активные участники — представители массмедиа из Уральского,
Приволжского и Центрального федеральных округов.
«В мире, изменившемся из-за пандемии, тема информационных технологий выходит
на первый план. В фокусе внимания участников конкурса — внедрение в различных
сферах Big Data, нейросетей, голосовых помощников, использование искусственного
интеллекта. Вместе с тем журналистов и блогеров волнуют проблемы развития
умных территорий, кибепреступности, интересуют вопросы digital-трендов,
формирования цифровых предпочтений, а также профессии будущего», — отметила
вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома», представитель
федерального жюри конкурса Кира Кирюхина.
Победители федерального этапа конкурса отправятся за Северный полярный круг,
посетят технологические площадки «Ростелекома» и Schneider Electric, откроют для
себя популярные туристические места Севера.
XI конкурс «Вместе в цифровое будущее» проводится при поддержке Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО
«Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и
группы «Интерфакс».
Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.