«Ростелеком» увеличивает период приема заявок на конкурс «Вместе в цифровое

будущее». Свои работы представители региональной медиасферы смогут подать до

31 марта включительно.

На конкурс уже допущено свыше 1 200 материалов. Наибольшее количество заявок

традиционно подано в номинации «Интернет-СМИ и информационные агентства»

(почти 600 публикаций), «Телевидение» (около 300 сюжетов), а также в специальную

номинацию от «Ростелекома» «Цифровой стиль жизни» (более 100 материалов).

Самые активные участники — представители массмедиа из Уральского,

Приволжского и Центрального федеральных округов.

«В мире, изменившемся из-за пандемии, тема информационных технологий выходит

на первый план. В фокусе внимания участников конкурса — внедрение в различных

сферах Big Data, нейросетей, голосовых помощников, использование искусственного

интеллекта. Вместе с тем журналистов и блогеров волнуют проблемы развития

умных территорий, кибепреступности, интересуют вопросы digital-трендов,

формирования цифровых предпочтений, а также профессии будущего», — отметила

вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома», представитель

федерального жюри конкурса Кира Кирюхина.

Победители федерального этапа конкурса отправятся за Северный полярный круг,

посетят технологические площадки «Ростелекома» и Schneider Electric, откроют для

себя популярные туристические места Севера.

XI конкурс «Вместе в цифровое будущее» проводится при поддержке Министерства

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО

«Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и

группы «Интерфакс».

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.