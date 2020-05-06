«Ростелеком» продлил доступ к цифровому сервису образования «Ростелеком. Лицей» за 1 рубль до конца мая для всех пользователей. Эта мера направлена на поддержку школьников и родителей, которые в настоящее время вынуждены продолжать обучение в дистанционном режиме. Напомним, такой доступ к платформе онлайн-образования компания открыла с введением режима самоизоляции на территории всей России.

— В сложившейся ситуации очень важно, чтобы процесс обучения не прерывался и учащиеся получали знания. Мы хотим помочь школьникам и их родителям в это непростое время и облегчить переход на дистанционный формат обучения. «Лицей» поможет подтянуть школьную программу с 1 по 11 классы и подготовиться к экзаменам, в том числе, к ОГЭ и ЕГЭ, — отметил директор офиса перспективных цифровых продуктов массового сегмента «Ростелекома» Кирилл Брылёв.

Сервис разработан специально для школьников и объединяет образовательный контент по двум направлениям — Школа» и «Развитие». Первый раздел помогает детям изучать и закреплять учебную программу, делать домашнее задание без помощи взрослых, готовиться к экзаменам. На страничках раздела «Развитие» школьники узнают о современных цифровых технологиях, научатся формировать здоровые привычки, смогут развить логику, память и креативность.

Для доступа к платформе необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте, затем перейти в раздел «Мои занятия» и оплатить 1 рубль. Предложение действует до конца мая. Обучающие видео сервиса «Лицей» также доступно бесплатно в подписках «Интерактивного ТВ» и Wink.