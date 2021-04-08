«Ростелеком» вновь запускает «КиберДрайв» – одно из самых масштабных Road Show по информационной безопасности в России. С апреля по ноябрь 2021 года эксперты компании проведут обучающие семинары для владельцев бизнеса, представителей госорганов и специалистов по ИТ и информационной безопасности в 48 городах страны. В Саратове «КиберДрайв» пройдет 21 апреля.

Некоторые города уже принимали «КиберДрайв» осенью 2020 года в онлайн- и офлайн-формате. В этом году запланированы очные встречи. Участники обучающих мероприятий

узнают, как выявить злоумышленника в организации, как детектировать атаку на ранней

стадии и обеспечить защиту от цифровых угроз с максимальной технической и экономической эффективностью. А также смогут задать волнующие их вопросы по теме ИБ напрямую экспертам «Ростелекома».

Ежегодно количество компьютерных атак на российские компании растет, а техники злоумышленников становятся сложнее. Пандемия, в свою очередь, только сыграла на

руку хакерам: многие активности перешли в онлайн-формат, а компании вынуждены были срочно переводить своих сотрудников на удаленный режим работы, что оказалось

нетривиальной задачей с точки зрения ИБ. Если в 2019 году центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком» фиксировал 1,1 миллиона

атак, то в 2020-ом этот показатель приблизился к двум миллионам.

Все чаще бизнес страдает от вредоносного ПО, которое доставляется через фишинговые

письма. Пользуясь паникой и страхом перед коронавирусом, почти весь 2020 год злоумышленники активно спекулировали на теме COVID-19 и использовали ее для

вредоносных рассылок. В период самоизоляции также обострилась конкуренция между онлайн-площадками, что привело к росту DDoS-атак. Этот хакерский инструмент может сделать любой сайт недоступным для пользователей, и его часто используют недобросовестные игроки рынка в конкурентных войнах. Если раньше на DDoS приходилось не более шести процентов всех атак в различных регионах, то теперь показатель

поднялся до девяти процентов. А количество атак на онлайн-торговлю за 2020 года выросло в два раза.

Также на фоне пандемии впервые с 2017 года эксперты «Ростелекома» фиксируют рост

количества внутренних нарушений ИБ, причем 60 процентов из них совершили рядовые

сотрудники. Оказавшись дома, многие из них пошли на злоупотребления, на которые не

решились бы в офисе, а риск массовых сокращений в коммерческом секторе, снижение зарплат и рост кадровой ротации только усугубили ситуацию. В результате половина всех

внутренних инцидентов была связана с утечками корпоративной информации.

Какие угрозы актуальны для различных компаний сегодня и как можно от них защититься?

Как обезопасить действительно важные для бизнеса данные и информационные ресурсы, не переплачивая за средства технической защиты и наем дополнительных специалистов? Эти и многие другие вопросы эксперты по кибербезопасности обсудят в ходе предстоящих мероприятий.

Посмотреть список городов-участников Road Show и зарегистрироваться на семинар

можно на сайте «КиберДрайва». Участие бесплатное.