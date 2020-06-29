«Ростелеком» подведет итоги IX конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Церемония пройдет в режиме онлайн. Трансляция будет вестись из двух телестудий в Москве, развернутых в офисах «Ростелекома» и партнера конкурса — дочерней компании NEC. Присоединиться к мероприятию можно на официальном сайте проекта.

Все призеры конкурса получат дипломы и подарки. Победители, занявшие первое место в основных номинациях и трех спецноминациях, посетят штаб-квартиру компании NEC в Японии. Дата поездки будет определена позднее.

Перед объявлением победителей пройдет пресс-конференция президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского и генерального директора компании АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» Хироши Кавада. Спикеры расскажут о цифровых трендах, телекоме и будущем ИТ-отрасли.

На пресс-конференцию приглашаются участники конкурса не только 2020 года, но и прошлых лет, а также все, кто интересуется инновациями, технологиями и digital.

Задать вопрос спикерам можно как письменно, так и в формате видеообращения, прислав ссылку на ролик для скачивания до 3 июля включительно на электронную почту history@rt.ru.

Для записи видеоролика следует воспользоваться рекомендациями:

 расположить свой телефон горизонтально;

 установить настройки камеры 1920х1080 full HD;

 обеспечить достаточное освещение;

 выбрать нейтральный фон;

 после старта записи подождать 10 секунд в кадре;

 представиться, назвать издание, в котором работает журналист;

 сообщить, кому адресован вопрос;

 задать вопрос;

 подождать 10 секунд в кадре, прежде чем отключить запись;

 придерживаться хронометража не более 60 секунд;

 сделать несколько дублей, разместить ролики в любом облачном сервисе и

прислать ссылку на history@rt.ru .

Во время прямой трансляции церемонии будет работать чат, в котором участники смогут задать дополнительные вопросы. Авторы самых интересных вопросов и видеообращений получат памятные сувениры.

В ежегодном конкурсе «Вместе в цифровое будущее» в 2020 году участвовали журналисты и блогеры региональных СМИ, рассказывающие о новых технологиях, инновационных разработках в ИТ-сфере и телекоммуникациях. На конкурс принимались материалы в основные номинации: «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ и информационные агентства» и «Социальные медиа», а также в три специальные номинации: 5G от NEC, «Кибербезопасность» от «Ростелекома» и «Цифровая экономика» от портала «Будущее России.

Национальные проекты», оператором которого является информационное агентство ТАСС. На конкурс поступило свыше 2,5 тысячи заявок от 1,2 тысячи участников из всех регионов страны.

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