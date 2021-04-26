«Ростелеком» подключил к оптической сети Хвалынск, крупный туристический кластер Саратовской области. Современная инфраструктура связи охватила коттеджные микрорайоны. Более 1,4 тысячи домовладельцев получили доступ к современным цифровым сервисам.

— Мы расширяем оптическую сеть не только в Саратове, но и в районных центрах и поселках региона. Наша задача – провести высокоскоростной интернет туда, где он востребован жителями и послужит развитию территории. Хвалынск – это саратовская Мекка для туристов, и мы надеемся, что благодаря доступности цифровых сервисов город станет еще более привлекательным для путешественников, — говорит директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Маракаев.

Специалисты компании протянули оптические линии на улицах Наровчатова, Некрасова, Плеханова, Урицкого, Октябрьской, Революционной, Пионерской, Советской, Горной, Виноградной, Республики, Верхней и Нижней Слободке. К этой территории примыкает одна из главных достопримечательностей города – национальный парк «Хвалынский» с реликтовыми растениями и природными памятниками.

— Окрестности города называют “волжской Швейцарией” за колоритные меловые горы. Зимой к нам приезжают кататься на горных лыжах, летом – отдохнуть на берегу Волги, весной и осенью – полюбоваться уникальной природой. В нашем городе родился знаменитый живописец Кузьма Петров-Водкин, и его музей часто посещают знатоки искусства, а художники отправляются к нам на пленэры. Ежегодно Хвалынск принимает до 300 тысяч путешественников со всей страны, и многие местные жители трудятся в сфере туризма. Скоростной интернет послужит горожанам и нашим гостям для работы и отдыха, — отмечает заместитель главы администрации Хвалынского муниципального района Дмитрий Петров.

Теперь хвалынцы могут выходить в интернет на скорости до 500 мегабит в секунду, смотреть более 300 каналов интерактивного телевидения Wink, тысячи фильмов и сериалов и управлять просмотром передач: ставить трансляцию на паузу, пользоваться перемоткой, архивом и функцией записи. Обеспечивать безопасность домов и участков поможет система видеонаблюдения от «Ростелекома». К каждому коттеджу сотрудники компании прокладывают индивидуальную оптическую линию и настраивают сеть Wi-Fi с покрытием по всему дому.

— Как только на нашей улице появилась оптическая сеть, мы подключили интернет, мобильную связь и телевидение Wink. В семье нас шестеро, и теперь по вечерам все могут одновременно выходить в сеть с разных гаджетов. Скорость при этом отличная! Видеосервис Wink работает на смарт-ТВ через приложение, а на другом телевизоре – при помощи приставки. Дети смотрят мультфильмы, супруг – каналы про охоту и рыбалку, я предпочитаю кино, — делится жительница Хвалынска Юлия Туманова.

Недавно скоростной интернет и цифровые сервисы от «Ростелекома» стали также доступны жителям частного сектора Новоузенска, Маркса и села Ивановка Балаковского района.