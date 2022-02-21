«Ростелеком» построил оптическую сеть связи в секторе малоэтажной застройки в Балашове Саратовской области. Доступ к высокоскоростному интернету и современным цифровым сервисам получили 1 300 семей.

Специалисты компании протянули оптические линии на 37 улицах крупного коттеджного микрорайона Ветлянка, в том числе на наиболее протяженных: Комсомольской, Ленина, Крылова, Ломоносова, Бестужева, Суворова, Поворинской, Марины Расковой, 2-й Полевой, Кутузова, Молодой Гвардии, Чкалова, в Железнодорожном и Ветлянском переулках. Максим Доронин, исполняющий обязанности директора Саратовского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Поселок Ветлянка отделен от основной части Балашова железнодорожным полотном, и все коммуникации проходят под дорогой. Чтобы предоставить жителям современные цифровые услуги, наши специалисты укрепили действующие подземные каналы связи и проложили оптическую магистраль. Защищенная от помех и непогоды линия обладает высокой пропускной способностью. Теперь в частных домах можно подключить скоростной интернет и онлайн-сервисы для всей семьи».

Домовладельцы могут выходить в сеть на скорости до 500 Мбит/с, настраивать Wi-Fi с покрытием по всему коттеджу, смотреть более 280 телеканалов, тысячи фильмов и сериалов в видеосервисе Wink на разных экранах и управлять просмотром передач: ставить трансляцию на паузу, перематывать и пользоваться архивом.

Владимир Слепцов, житель Балашова: «Как только в нашем поселке построили оптическую сеть, мы подключили интернет и телевидение Wink. Скоростью интернета довольны все: мы с супругой по вечерам смотрим телеканалы с киноклассикой, внуки — мультфильмы, и даже при одновременном подключении нескольких устройств качество сигнала отличное!»

Каждая семья может подобрать необходимый пакет сервисов. Популярностью у жителей коттеджей пользуются комплексные предложения «Технологии выгоды» и «Технологии выгоды+». В основе этих тарифов — скоростной интернет, видеосервис Wink и мобильная связь.

Подробнее о подключении услуг связи в коттеджных поселках Саратовской области — на сайте или по бесплатному телефону 8 800 100 08 00.