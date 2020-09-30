«Ростелеком» провел оптические линии связи в село Давыдовка Пугачевского района, поселок Владимирский Ровенского района и в районный центр Озинки Саратовской области. Жители более 400 частных домов получили доступ к высокоскоростному интернету и современным цифровым сервисам.

Сотрудники компании прокладывают к каждому коттеджу индивидуальную оптическую линию и настраивают Wi-Fi. Жильцы могут выходить в мировую сеть на скорости до 500 мегабит в секунду, смотреть более 260 каналов интерактивного телевидения Wink, тысячи фильмов и сериалов и управлять просмотром передач: пользоваться паузой, перемоткой, архивом и функцией записи. Обеспечивать безопасность своих домов им поможет система видеонаблюдения от «Ростелекома».

— Видеонаблюдение от “Ростелекома” – одна из востребованных услуг у жителей коттеджных поселков. Камеру легко установить в доме, на садовом участке, рядом с гаражом или у входа на территорию. Пользователь видит все, что происходит в его отсутствие, в мобильном приложении, и может быть спокоен за свое имущество, — говорит директор по работе с массовым сегментом Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Светлана Порошина.

— Давыдовка – это одно из самых больших сел Пугачевского района, которое развивается, и современные услуги связи здесь очень востребованы. Многие жители при первой возможности переключились на оптику. С быстрым интернетом сельчанам стало гораздо комфортнее, — отмечает глава Давыдовского муниципального образования Алексей Тарасов.

С начала 2020 года «Ростелеком» охватил оптикой порядка четырех тысяч коттеджей в Саратовской области. Скоростной интернет и цифровые сервисы от «Ростелекома» сейчас доступны жителям частного сектора в Энгельсе, Марксе, Пугачеве, микрорайонах Южный Сазанлей и Восточный Сазанлей города Балаково, в Ленинском районе и в поселке Юбилейный Саратова.

Подробнее о подключении услуг связи в районах малоэтажной застройки Саратовской области можно узнать по телефону +7-800-100-08-00.