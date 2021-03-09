«Ростелеком» презентовал возможности интеллектуальных сервисов на основе видеоаналитики на коллегии министерства цифрового развития Саратовской области. Компания представила систему мониторинга, позволяющую удаленно контролировать вывоз бытовых отходов и поддерживать чистоту в местах размещения контейнеров.

Провайдер предлагает устанавливать на контейнерных площадках цифровые камеры, оснащенные модулями видеоаналитики и алгоритмами интеллектуальной нейросети. Система автоматически обрабатывает полученное изображение, извлекает данные, сохраняет их на облачной платформе «Ростелекома» и отправляет информацию в городские коммунальные службы либо в управляющие компании.

Используя видеоаналитику, диспетчеры не пропустят переполнение баков на контейнерных площадках, несанкционированную выгрузку крупногабаритных отходов или парковку автомобилей, мешающих спецтехнике. Система мониторинга позволяет контролировать время приезда мусоровозов и качество уборки прилегающей территории.

— При помощи видеомониторинга пользователи сервиса будут дистанционно получать информацию с неограниченного числа площадок. Коммунальные службы смогут в режиме реального времени анализировать данные по загрузке контейнеров, оперативно менять маршруты спецтехники и при необходимости проводить дополнительную уборку территории размещения бытовых отходов, — говорит директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Маракаев.

В пилотном режиме система мониторинга площадок бытовых отходов работает в ряде российских регионов, в том числе в Пензенской области, Мордовии и Марий Эл. В Саратове «Ростелеком» в сотрудничестве с управляющими компаниями планирует установить тестовые видеокамеры в этом году.