«Ростелеком» установил 10 базовых станций «БУЛАТ» в саратовских селах

«Ростелеком» по проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) установил в саратовских селах 10 базовых станций от отечественного поставщика — компании «БУЛАТ». Более 2 600 жителей малых населенных пунктов получили доступ к мобильной связи стандарта 4G/LTE.

В мае и июне специалисты оператора провели оптические коммуникации, установили опоры и настроили оборудование, и в июле базовые станции были запущены в эксплуатацию.

Сотовая сеть появилась в поселках Чертанла, Центральная усадьба совхоза «15 лет Октября» и Молоденки, в селах Чиганак, Марьино, Бессоновка, Пигари, Солянка, Бобровый Гай и Каменка. Павел Зенков, директор Саратовского филиала компании «Ростелеком»:«За время реализации проекта УЦН 2.0 мы установили 200 базовых станций в селах и деревнях Саратовской области.

Каждая вышка подключена к оптоволокну, которое обеспечивает высокую скорость передачи данных. Наши специалисты проложили более 1 100 километров новых линий связи. Доступ к Сети появился у 48 тысяч саратовцев».

Игорь Гущин, заместитель министра цифрового развития и связи Саратовской области:«Саратовская область входит в число лидеров проекта устранения цифрового неравенства. По числу базовых станций наш регион занимает третье место в стране. Благодаря УЦН 2.0, доступ в сеть появляется даже в небольших поселках и деревнях региона. Жители могут пользоваться электронными услугами и сервисами, проходить онлайн-обучение и работать удаленно».

Воспользоваться доступом к интернету можно на всей территории населенных пунктов. Вышки установлены в местах наилучшего приема и передачи сигнала. При реализации проекта УЦН и в дальнейшем будут применяться базовые станции от компании «БУЛАТ». Программное обеспечение и система управления устройствами — полностью отечественная разработка, соответствующая мировым технологическим стандартам применяемых технологий. Станции обеспечивают стабильное качество соединения и высокий уровень защиты сети. «Ростелеком» реализует программу УЦН 2.0 с апреля 2021 года по соглашению с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Базовые станции устанавливаются в селах и деревнях с численностью населения от 100 до 500 человек и где отсутствует скоростной мобильный интернет. Дополнительную информацию о проекте УЦН 2.0 можно получить на сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру телефона 8 800 301 00 35.

