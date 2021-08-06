«Ростелеком» оборудовал криптобиокабинами центры государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» Саратова, Балакова и Балашова.

Специалисты компании настроили программно-технические комплексы и подключили их к информационным системам центров. Теперь жители региона могут в любое удобное время и без очередей подать документы и сдать биометрические данные для оформления заграничных паспортов нового образца.

— Раньше заявление на изготовление загранпаспорта нового образца в центрах “Мои Документы” принимали сотрудники МВД в определенные часы и не каждый день. Сейчас желающие оформить биометрический загранпаспорт могут посетить оборудованные криптобиокабинами центры шесть дней в неделю, в том числе по предварительной записи на сайте, в мобильном приложении или по телефону, — отметил Михаил Бранов, директор ГАУСО «МФЦ».

— Россияне ежегодно оформляют более двух миллионов загранпаспортов нового образца. Криптобиокабины помогут это сделать быстро и просто. Устройства уже работают в десятках регионов, теперь и саратовцы смогут сэкономить время при получении загранпаспорта, — подчеркнул Михаил Маракаев, директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком».

Комплексы оснащены цифровыми камерами, системами бестеневого освещения, сканерами отпечатков пальцев и документов, считывателями микросхем паспортов нового поколения и штрихкодов. Криптобиокабины передают информацию в зашифрованном виде по защищенным каналам связи, исключая риск незаконного доступа к персональным данным клиентов.