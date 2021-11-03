«Ростелеком» в сотрудничестве с предприятием «СарАвтовокзал» организовал Wi-

Fi на автостанциях Балакова, Балашова и Вольска Саратовской области. Пассажиры

в ожидании поездки могут бесплатно подключиться к интернету.

Дмитрий Колесников, начальник отдела информационного обеспечения АО

«СарАвтовокзал»:

—Точки беспроводного доступа к интернету появились на трех крупных автостанциях.

Каждая из них ежедневно принимает и отправляет более 150 рейсов по региону и в

другие города России. Через Балаково проходят транзитные маршруты на Тольятти,

Самару и Йошкар-Олу, а через Балашов — на Белгород, Тамбов и Воронеж. Из

Вольска жители едут в Пензу и Ульяновск. Wi-Fi поможет пассажирам провести

свободное время с пользой и выручит тех, у кого в пути закончился мобильный

трафик.

Роутеры «Ростелекома», установленные в залах ожидания, поддерживают до 50

одновременных подключений без ограничения объема трафика в радиусе 40

метров. Пользователи проходят авторизацию по СМС или через учетную запись на

портале госуслуг.

Максим Доронин, директор по работе с корпоративным и государственным

сегментами Саратовского филиала ПАО «Ростелеком»:

-Гостевой Wi-Fi — один из самых востребованных сервисов в сфере транспортного

обслуживания. Пассажиры ценят возможность выходить в сеть как дома — без

ограничений и на хорошей скорости, с комфортом смотреть видео, слушать музыку и

общаться в социальных сетях. Руководство предприятия может размещать

информацию о расписании автобусов на странице авторизации, настраивать

автоматический переход на сайт организации и проводить опросы.

В июле «Ростелеком» в сотрудничестве с «СарАвтовокзалом» установил точку

беспроводного доступа к интернету в зале ожидания центрального автовокзала

Саратова. За три месяца в сети Wi-Fi зарегистрировались более 400 пользователей.

Пассажиры выходили в интернет около 600 раз.