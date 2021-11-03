«Ростелеком» в сотрудничестве с предприятием «СарАвтовокзал» организовал Wi-
Fi на автостанциях Балакова, Балашова и Вольска Саратовской области. Пассажиры
в ожидании поездки могут бесплатно подключиться к интернету.
Дмитрий Колесников, начальник отдела информационного обеспечения АО
«СарАвтовокзал»:
—Точки беспроводного доступа к интернету появились на трех крупных автостанциях.
Каждая из них ежедневно принимает и отправляет более 150 рейсов по региону и в
другие города России. Через Балаково проходят транзитные маршруты на Тольятти,
Самару и Йошкар-Олу, а через Балашов — на Белгород, Тамбов и Воронеж. Из
Вольска жители едут в Пензу и Ульяновск. Wi-Fi поможет пассажирам провести
свободное время с пользой и выручит тех, у кого в пути закончился мобильный
трафик.
Роутеры «Ростелекома», установленные в залах ожидания, поддерживают до 50
одновременных подключений без ограничения объема трафика в радиусе 40
метров. Пользователи проходят авторизацию по СМС или через учетную запись на
портале госуслуг.
Максим Доронин, директор по работе с корпоративным и государственным
сегментами Саратовского филиала ПАО «Ростелеком»:
-Гостевой Wi-Fi — один из самых востребованных сервисов в сфере транспортного
обслуживания. Пассажиры ценят возможность выходить в сеть как дома — без
ограничений и на хорошей скорости, с комфортом смотреть видео, слушать музыку и
общаться в социальных сетях. Руководство предприятия может размещать
информацию о расписании автобусов на странице авторизации, настраивать
автоматический переход на сайт организации и проводить опросы.
В июле «Ростелеком» в сотрудничестве с «СарАвтовокзалом» установил точку
беспроводного доступа к интернету в зале ожидания центрального автовокзала
Саратова. За три месяца в сети Wi-Fi зарегистрировались более 400 пользователей.
Пассажиры выходили в интернет около 600 раз.