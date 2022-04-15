«Ростелеком» разместил видеокамеры на старинном пешеходном мосту в Петровске Саратовской области. Благодаря удаленному мониторингу оперативные службы могут следить за порядком на популярном туристическом объекте.

Железный пешеходный переход через реку Медведицу — известный региональный памятник архитектуры. С историей его появления петровские краеведы связывают знаменитую поговорку «Сто́ит как чугунный мост». По легенде, 120 лет назад местные жители втридорога перекупили переправу, которую заезжие купцы везли на продажу в соседнюю губернию. Со временем сооружение обветшало, и по инициативе общественности и городских властей был разработан проект реконструкции, названный крылатой фразой.

Валентин Курносов, исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Петровского муниципального района:

«Архитектурное решение вошло в число лучших на Всероссийском конкурсе работ по созданию комфортной городской среды, и мы получили федеральный грант на ремонт сооружения. В прошлом году строители восстановили дорожное покрытие, очистили металлический каркас переправы от коррозии, загрунтовали его и покрасили. В Петровске много достопримечательностей, но, безусловно, мост — самое посещаемое место. Уверены, что путешественники всей страны оценят обновленный памятник истории».

Сотрудники «Ростелекома» проложили до моста оптическую линию и смонтировали семь видеокамер. Изображение с устройств поступает на мониторы единой дежурно-диспетчерской службы. Операторы могут контролировать обстановку в реальном времени.

Максим Доронин, исполняющий обязанности директора Саратовского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Приятно сознавать, что в инфраструктуру возрожденного памятника архитектуры внесена и наша лепта. Кроме видеонаблюдения на переправе размещены четыре громкоговорителя городской системы оповещения. Весной на реке возможен паводок, и оперативные службы смогут быстро предупредить пешеходов в случае непредвиденной ситуации. На основе созданной оптической сети можно подключить дополнительные цифровые сервисы: увеличить количество камер, добавить модули видеоаналитики или развернуть сеть Wi-Fi».

Городские власти благоустроили и береговую зону: установили защиту от подтопления, озеленили территорию, сделали подсветку, установили спортивные тренажеры, беседки, качели, лавочки и киоски с сувенирами.