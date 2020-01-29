В 2019 году «Ростелеком» построил свыше 100 км оптических линий связи на территориях малоэтажной застройки в Саратовской области.

Возможность подключить цифровые сервисы получили жители более 4,5 тысячи частных домов, расположенных в Марксе, Пугачеве, микрорайонах Южном и Восточном Сазанлее Балакова, в частном секторе Ленинского района и в поселке Юбилейном Саратова.

Новая инфраструктура связи построена по технологии GPON1. В каждый дом проведена индивидуальная оптическая линия, позволяющая всем членам семьи одновременно использовать различные цифровые сервисы. Теперь владельцы коттеджей могут подключить интернет на скорости до 200 Мбит/с, организовать сеть Wi-Fi с покрытием по всему дому, смотреть интерактивное телевидение Wink на любых устройствах и защищать свое жилье от непредвиденных ситуаций с помощью системы «Умный дом».

-Популярностью у жителей районов индивидуальной застройки пользуется видеонаблюдение от «Ростелекома». Камера устанавливается в доме, на садовом участке, рядом с гаражом или у входа на территорию. В мобильном приложении владелец коттеджа видит всё, что происходит в его отсутствие. Даже если он находится вдали от дома, может быть спокоен за имущество, — говорит директор по работе с массовым сегментом Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Светлана Порошина.

Видеокамера оборудована датчиком движения: если в доме появится посторонний, пользователь узнает об этом моментально. Устройство автоматически отправит владельцу уведомление. Получив тревожное сообщение, владелец дома может вызвать полицию, позвонить соседям или родственникам. Широкий угол обзора видеокамер, встроенный микрофон и инфракрасная подсветка для съемки в темноте позволяют в любое время суток видеть и слышать все происходящее. Видео хранится в архиве до 30 дней.

Удаленно контролировать обстановку дома жителям также помогут другие сервисы «Умного дома»: датчики движения, открытия дверей и окон, протечки и задымления.

Получить подробную информацию об услугах «Ростелекома» можно в офисах продаж и обслуживания компании, на сайте saratov.rt.ru и по телефону 8 800 1000 800.