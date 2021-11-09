«Ростелеком» внедрил процедуру удаленного заключения договора на подключение

услуг видеонаблюдения и доступа в интернет для предприятий малого и среднего

бизнеса. Услуга доступна в регионах макрорегиональных филиалов компании

«Урал», «Центр», «Волга» и «Юг». В ближайшее время география удаленного

заключения договора будет расширена.

«Ростелеком» идентифицирует юридическое лицо с помощью портала госуслуг и в

течение десяти минут заключает с заказчиком договор на подключение услуг в его

личном кабинете. Таким образом, исключается необходимость посещения офиса

компании для оформления договора и получения доступа в кабинеты электронного

документооборота. Заказчик получает всю информацию в личном кабинете

юридических лиц «Ростелекома»: данные о заказе, статус его выполнения и

возможность подписать договор. Все операции выполняются в единой системе как

для заказчика, так и для менеджера компании, а сам процесс максимально

автоматизирован: доступны всевозможные подсказки, автопроверки и

автозаполнение данных, что значительно сокращает время выполнения каждого

этапа заключения договора.

-“Ростелеком” сделал важный и пока беспрецедентный шаг — внедрил процедуру

удаленного заключения договора на подключение телекоммуникационных услуг для

предприятий малого и среднего бизнеса в максимально короткий срок. Теперь

бизнес может заключать сделки и подписывать договоры с помощью портала

государственных услуг. Уверен, деловое сообщество почувствует преимущества

такого подхода в самое короткое время, — сказал старший вице-президент по

работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий

Ермаков.