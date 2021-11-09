«Ростелеком» внедрил процедуру удаленного заключения договора на подключение
услуг видеонаблюдения и доступа в интернет для предприятий малого и среднего
бизнеса. Услуга доступна в регионах макрорегиональных филиалов компании
«Урал», «Центр», «Волга» и «Юг». В ближайшее время география удаленного
заключения договора будет расширена.
«Ростелеком» идентифицирует юридическое лицо с помощью портала госуслуг и в
течение десяти минут заключает с заказчиком договор на подключение услуг в его
личном кабинете. Таким образом, исключается необходимость посещения офиса
компании для оформления договора и получения доступа в кабинеты электронного
документооборота. Заказчик получает всю информацию в личном кабинете
юридических лиц «Ростелекома»: данные о заказе, статус его выполнения и
возможность подписать договор. Все операции выполняются в единой системе как
для заказчика, так и для менеджера компании, а сам процесс максимально
автоматизирован: доступны всевозможные подсказки, автопроверки и
автозаполнение данных, что значительно сокращает время выполнения каждого
этапа заключения договора.
-“Ростелеком” сделал важный и пока беспрецедентный шаг — внедрил процедуру
удаленного заключения договора на подключение телекоммуникационных услуг для
предприятий малого и среднего бизнеса в максимально короткий срок. Теперь
бизнес может заключать сделки и подписывать договоры с помощью портала
государственных услуг. Уверен, деловое сообщество почувствует преимущества
такого подхода в самое короткое время, — сказал старший вице-президент по
работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий
Ермаков.