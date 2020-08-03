«Ростелеком» запустил сервис юридической помощи «Ростелеком. Юрист» для своих клиентов в Приволжском федеральном округе I. Проконсультироваться по правовым вопросам имеют возможность частные лица – пользователи услуг компании, подключившие сертификат «Личный адвокат». Сервис работает круглосуточно в любой день недели.

Профессиональные юристы окажут помощь в области семейного, трудового и автомобильного права, защитят потребителей при получении некачественных товаров и услуг. Консультанты проинформируют о социальных льготах, разработают дорожную карту для сбора и подачи документов в государственные организации, подскажут адреса, телефоны и график работы учреждений.

Управлять услугой подписчики сертификата могут из любой точки мира через мобильное приложение. В личном кабинете доступны аудиозаписи уже полученных устных консультаций и сервис отправки и получения документов.

— Разрешить семейные и трудовые споры, узнать, как оформить европротокол при ДТП, получить ответы на вопросы в области защиты прав потребителей поможет “Ростелеком. Юрист”. Новый сервис – это, по сути, персональный адвокат, к которому можно обратиться в любую минуту и получить услугу дистанционно. Личный адвокат никогда не спит, знает ответы на все вопросы и будет на связи с вами, где бы вы ни находились, — говорит заместитель директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом Павел Зенков.

Сервис «Ростелеком. Юрист» доступен по подписке, стоимость которой составляет 100 рублей в месяц. В течение первого месяца с момента подключения услуга предоставляется бесплатно. Партнер оператора – ООО «Национальная

юридическая служба».

Узнать подробности и подключить сервис можно на сайте «Ростелекома» и по бесплатному номеру +7-800-100-08-00.