«Ростелеком», крупнейший оператор инфраструктурных решений, представил в
Нижнем Новгороде новейшую разработку в концепции развития умных городов —
комплекс умных опор с использованием изделий Smart City производства
компании Vitrulux.

Три инженерных сооружения установлены на площади Горького
около Дома связи в рамках реализуемой концепции благоустройства к 800-летию
города. Нижний Новгород стал первым российским городом, в котором
инновационный продукт с множеством интегрированных сервисов на основе
технологий интернета вещей получил свое применение.

Умная опора не только обеспечивает энергоэффективное освещение
общественного пространства, но и обладает другими важными для горожан и
бизнеса функциями, включая мобильную связь, систему умного освещения, точку
доступа Wi-Fi, кнопку связи с экстренными службами, метеостанцию, систему
оповещения, а также камеры наблюдения с функцией видеоаналитики.
Каждый сервис может быть интегрирован в такие городские системы, как «Умный
город», «Безопасный регион», «Умные парковки», «Энергосберегающее
освещение».

Умную опору отличает современное дизайнерское оформление, которое
идеально вписывается в архитектурный облик любого города. Управление
сервисами осуществляется через облачную платформу.

Разработка представляет собой технологический продукт, в котором компактно
установлены новейшие системы, востребованные в крупных городах с высокой
концентрацией трафика, — рассказал начальник отдела инфраструктурных
проектов «Ростелекома» Сергей Поляков.

Ключевое преимущество комплексного решения — возможность подключить к
встроенной в корпус антенне оборудование сразу нескольких операторов
мобильной связи. Оно компактное, с малым энергопотреблением, имеющее все
основные характеристики обычных базовых станций. Каждая опора
изготавливается под конкретные задачи и может иметь множество комбинаций
различных систем. Важная особенность умной опоры — еe модульная структура,
которая в будущем позволит менять функциональное назначение
спроектированных опор с минимальными капитальными затратами.

Для организации радиопокрытия можно использовать и малые архитектурные
формы, например, уличные скамейки. Оборудование и коммуникации в данном
случае размещаются в специальном коробе у основания. Такие конструктивные
решения позволяют сохранить привычный облик городских пространств, не
нагружая сетями связи общественные места.

Мы рады, что старт этому проекту дан именно в Нижнем Новгороде накануне
празднования его 800-летия. Легкие конструкции, выполненные в стиле
индустриального дизайна, органично впишутся в любую городскую среду и могут
стать инфраструктурным элементом в экосистеме умного города. Они не только
украсят город, но и сделают его более современным и технологичным. В
перспективе смарт-опоры могут быть оборудованы станциями зарядки
электросамокатов и автомобилей, а также другими полезными для горожан
сервисами, — отметил директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»
Александр Синелобов.
 
Интерес к технологическому решению проявляют операторы связи,
корпоративные и государственные заказчики, участвующие в реализации
федеральных и городских программ, а также застройщики, заинтересованные в
развитии новых территорий. Заказчиков привлекает широкий выбор готовых
технологических решений и обслуживание по принципу сервисной модели.
 
Активное применение умных опор начнется со строящихся микрорайонов.
Компания намерена зайти с технологическим решением в жилищные комплексы
не только как провайдер фиксированной связи, но и как оператор
инфраструктурных решений. Операторы сотовой связи смогут обеспечить
устойчивое радиопокрытие в кварталах высотной застройки, а застройщики —
повысить привлекательность жилья на рынке недвижимости за счет внедрения
современных цифровых сервисов, — сообщил директор по работе с
операторами связи макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком»
Андрей Меньков.
 
В стратегической перспективе «Ростелеком» планирует стать инфраструктурным
оператором первого выбора. Компания с 2017 года реализует проект O2O
(operator-to-operators) для операторов мобильной и фиксированной связи.
Как отметил директор департамента управления инфраструктурными проектами
«Ростелекома» Константин Хрульков, ключевая роль компании в этом проекте
заключается в строительстве инфраструктуры под ключ и обслуживании линий и
систем операторов связи по принципу сервисной модели. Компания, учитывая
потребности своих клиентов, инвестирует в оборудование и обеспечивает доступ
к инфраструктуре для дальнейшего оказания услуг связи.
 

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