«Ростелеком», крупнейший оператор инфраструктурных решений, представил в
Нижнем Новгороде новейшую разработку в концепции развития умных городов —
комплекс умных опор с использованием изделий Smart City производства
компании Vitrulux.
Три инженерных сооружения установлены на площади Горького
около Дома связи в рамках реализуемой концепции благоустройства к 800-летию
города. Нижний Новгород стал первым российским городом, в котором
инновационный продукт с множеством интегрированных сервисов на основе
технологий интернета вещей получил свое применение.
Умная опора не только обеспечивает энергоэффективное освещение
общественного пространства, но и обладает другими важными для горожан и
бизнеса функциями, включая мобильную связь, систему умного освещения, точку
доступа Wi-Fi, кнопку связи с экстренными службами, метеостанцию, систему
оповещения, а также камеры наблюдения с функцией видеоаналитики.
Каждый сервис может быть интегрирован в такие городские системы, как «Умный
город», «Безопасный регион», «Умные парковки», «Энергосберегающее
освещение».
Умную опору отличает современное дизайнерское оформление, которое
идеально вписывается в архитектурный облик любого города. Управление
сервисами осуществляется через облачную платформу.
—Разработка представляет собой технологический продукт, в котором компактно
установлены новейшие системы, востребованные в крупных городах с высокой
концентрацией трафика, — рассказал начальник отдела инфраструктурных
проектов «Ростелекома» Сергей Поляков.
Ключевое преимущество комплексного решения — возможность подключить к
встроенной в корпус антенне оборудование сразу нескольких операторов
мобильной связи. Оно компактное, с малым энергопотреблением, имеющее все
основные характеристики обычных базовых станций. Каждая опора
изготавливается под конкретные задачи и может иметь множество комбинаций
различных систем. Важная особенность умной опоры — еe модульная структура,
которая в будущем позволит менять функциональное назначение
спроектированных опор с минимальными капитальными затратами.
Для организации радиопокрытия можно использовать и малые архитектурные
формы, например, уличные скамейки. Оборудование и коммуникации в данном
случае размещаются в специальном коробе у основания. Такие конструктивные
решения позволяют сохранить привычный облик городских пространств, не
нагружая сетями связи общественные места.