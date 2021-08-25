«Ростелеком», крупнейший оператор инфраструктурных решений, представил в

Нижнем Новгороде новейшую разработку в концепции развития умных городов —

комплекс умных опор с использованием изделий Smart City производства

компании Vitrulux.

Три инженерных сооружения установлены на площади Горького

около Дома связи в рамках реализуемой концепции благоустройства к 800-летию

города. Нижний Новгород стал первым российским городом, в котором

инновационный продукт с множеством интегрированных сервисов на основе

технологий интернета вещей получил свое применение.

Умная опора не только обеспечивает энергоэффективное освещение

общественного пространства, но и обладает другими важными для горожан и

бизнеса функциями, включая мобильную связь, систему умного освещения, точку

доступа Wi-Fi, кнопку связи с экстренными службами, метеостанцию, систему

оповещения, а также камеры наблюдения с функцией видеоаналитики.

Каждый сервис может быть интегрирован в такие городские системы, как «Умный

город», «Безопасный регион», «Умные парковки», «Энергосберегающее

освещение».

Умную опору отличает современное дизайнерское оформление, которое

идеально вписывается в архитектурный облик любого города. Управление

сервисами осуществляется через облачную платформу.

—Разработка представляет собой технологический продукт, в котором компактно

установлены новейшие системы, востребованные в крупных городах с высокой

концентрацией трафика, — рассказал начальник отдела инфраструктурных

проектов «Ростелекома» Сергей Поляков.

Ключевое преимущество комплексного решения — возможность подключить к

встроенной в корпус антенне оборудование сразу нескольких операторов

мобильной связи. Оно компактное, с малым энергопотреблением, имеющее все

основные характеристики обычных базовых станций. Каждая опора

изготавливается под конкретные задачи и может иметь множество комбинаций

различных систем. Важная особенность умной опоры — еe модульная структура,

которая в будущем позволит менять функциональное назначение

спроектированных опор с минимальными капитальными затратами.

Для организации радиопокрытия можно использовать и малые архитектурные

формы, например, уличные скамейки. Оборудование и коммуникации в данном

случае размещаются в специальном коробе у основания. Такие конструктивные

решения позволяют сохранить привычный облик городских пространств, не

нагружая сетями связи общественные места.

—Мы рады, что старт этому проекту дан именно в Нижнем Новгороде накануне

празднования его 800-летия. Легкие конструкции, выполненные в стиле

индустриального дизайна, органично впишутся в любую городскую среду и могут

стать инфраструктурным элементом в экосистеме умного города. Они не только

украсят город, но и сделают его более современным и технологичным. В

перспективе смарт-опоры могут быть оборудованы станциями зарядки

электросамокатов и автомобилей, а также другими полезными для горожан

сервисами, — отметил директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»

Александр Синелобов.

Интерес к технологическому решению проявляют операторы связи,

корпоративные и государственные заказчики, участвующие в реализации

федеральных и городских программ, а также застройщики, заинтересованные в

развитии новых территорий. Заказчиков привлекает широкий выбор готовых

технологических решений и обслуживание по принципу сервисной модели.

—Активное применение умных опор начнется со строящихся микрорайонов.

Компания намерена зайти с технологическим решением в жилищные комплексы

не только как провайдер фиксированной связи, но и как оператор

инфраструктурных решений. Операторы сотовой связи смогут обеспечить

устойчивое радиопокрытие в кварталах высотной застройки, а застройщики —

повысить привлекательность жилья на рынке недвижимости за счет внедрения

современных цифровых сервисов, — сообщил директор по работе с

операторами связи макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком»

Андрей Меньков.

В стратегической перспективе «Ростелеком» планирует стать инфраструктурным

оператором первого выбора. Компания с 2017 года реализует проект O2O

(operator-to-operators) для операторов мобильной и фиксированной связи.

Как отметил директор департамента управления инфраструктурными проектами

«Ростелекома» Константин Хрульков, ключевая роль компании в этом проекте

заключается в строительстве инфраструктуры под ключ и обслуживании линий и

систем операторов связи по принципу сервисной модели. Компания, учитывая

потребности своих клиентов, инвестирует в оборудование и обеспечивает доступ

к инфраструктуре для дальнейшего оказания услуг связи.