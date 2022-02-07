«Ростелеком» завершил первый этап федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН) в Саратовской области. C 2015 года компания построила в регионе свыше четырех тысяч километров оптических линий связи и установила 285 точек Wi-Fi в малых селах. Более 90 тысяч жителей получили бесплатный доступ к беспроводному интернету.

В прошлом году оператор провел оптику в 58 сёл Александрово-Гайского, Аркадакского, Аткарского, Балтайского, Екатериновского, Ершовского, Калининского, Красноармейского, Петровского, Питерского, Ровенского, Ртищевского, Самойловского, Татищевского и Турковского районов. Одну из самых протяженных линий — 76 километров — компания построила до села Воронцовка Екатериновского района.

Александр Яшин, глава Андреевского муниципального образования Екатериновского района:

«Точка Wi-Fi от “Ростелекома” появилась в Воронцовке в начале зимы. Опора с оборудованием установлена в центре села, к сети можно подключиться бесплатно в любое время. В поселке живут 350 человек, многие из них на пенсии. Пожилые люди сейчас активно пользуются онлайн-сервисами для общения с родными из других городов. Доступ к интернету — одна из возможностей для сельчан оставаться с близкими на связи».

Максим Доронин, исполняющий обязанности директора Саратовского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Проект УЦН ускорил развитие оптической инфраструктуры в регионе. Современные линии связи дотянулись до самых удаленных территорий. Во многих селах мы дополнительно провели модернизацию оборудования, улучшили качество интернета в частных домах и подключили к цифровым сервисам государственные учреждения и коммерческие структуры».

В прошлом году стартовал второй этап проекта «Устранение цифрового неравенства». Программа предполагает установку базовых станций в селах и деревнях, в которых проживают от 100 до 500 человек. Сельчанам станет доступна мобильная связь стандарта 4G/LTE.