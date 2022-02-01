Транспортные полицейские в декабре 2021 года задержали 52-летнего жителя Ростовской области с поддельным паспортом на вокзале в Саратове.
Выяснилось, что он похитил паспорт своего 55-летнего знакомого из Саратова в августе 2021 года. Подделку выявили, когда мужчину задержали за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
— В изъятый паспорт внесены изменения: производилось отслаивание ламинированной пленки и замена первоначальной фотографии, — уточнили в ЛУ МВД.
Уголовное дело направленно в Кировский районный суд.