Транспортные полицейские в декабре 2021 года задержали 52-летнего жителя Ростовской области с поддельным паспортом на вокзале в Саратове.

Выяснилось, что он похитил паспорт своего 55-летнего знакомого из Саратова в августе 2021 года. Подделку выявили, когда мужчину задержали за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

— В изъятый паспорт внесены изменения: производилось отслаивание ламинированной пленки и замена первоначальной фотографии, — уточнили в ЛУ МВД.

Уголовное дело направленно в Кировский районный суд.