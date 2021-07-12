Сотрудники Росвгардии из Саратовской области примут участие в масштабных учениях «Заслон-2021», об этом сообщает пресс-служба гвардии.

Перед началом учений генерал армии Виктор Золотов провел служебное совещание с руководством ведомства и командованиями округов.

— В ходе подготовки к стратегическому учению «Запад-2021», проводимом совместно с Минобороны России мы сегодня переходим к активной фазе оперативно-стратегического учения с войсками национальной гвардии «Заслон-2021». Именно подготовка органов управления войсками, принятие решений в сложной оперативной обстановке является основной целью проводимого учения. Кроме того, нам необходимо выработать и уточнить порядок организации работы с взаимодействующими органами. И наконец, мы должны провести тренировку наших воинских частей и подразделений с целью практической отработки сложных тактических приемов совместных действий войск, — подчеркнул он.

Районами проведения учения определены территории нескольких субъектов Российской Федерации: Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. В ходе маневров командование войсками Росгвардии намерено проверить готовность войск к выполнению служебно-боевых задач в условиях сложной, динамично развивающейся обстановки.

Учения проводятся накануне масштабных маневров «Запад-2021», в которых примут участия войска Росвагрдии, Министерства обороны и ФСБ.