Аптеки региона должны будут закупиться противовирусными препаратами. Такие меры профилактики инфекционных заболеваний порекомендовал Росздравнадзор.

Так из-за высокой вероятности распространения вирусов в аптеках должно быть необходимое количество противовирусных лекарств, одноразовых масок и дезинфицирующих средств.

Напомним, что в середине января в Ухани вспыхнула эпидемия нового вируса, из-за которой там объявили карантин.

25 января в областном центре был зафиксирован первый случай госпитализации с подозрением на коронавирус. Китайскую студентку Саратовской консерватории после каникул на родине проверили на инфекцию, однако диагноз не подтвердился.

Через несколько дней еще одна жительница области была госпитализирована с подозрением на вирус, но паника оказалась ложной — у девушки диагностировали ОРВИ. Новый случай подозрения случился вчера, 2 февраля. Но медики утешили саратовцев, у пациента грипп.

По некоторым данным, вакцину от коронавируса разрабатывают в Саратове в институте «Микроб».