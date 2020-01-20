Естественная убыль населения в Саратовской области за год составила 13 тысяч 118 человек. Об этом свидетельствует соответствующий документ на официальном сайте ЗАГСа.

Так, согласно статистике, в прошлом году в регионе родились 20 тысяч 366 детей. Это на 2102 ребенка меньше 2018 года и составляет 9,36 процента.

К тому же в 2019 году умерли 33 тысячи 484 человека, что на 510 меньше чем в позапрошлом году.

Меньше стали заключать браков: 13 тысяч 316 пар узаконили отношения в 2019 году, что почти на 5 процентов меньше 2018 года. А вот динамика разводов положительная: 9 тысяч 890 против 9 тысяч 949.