Розыгрыш денежных призов среди вакцинированных от коронавируса продлили до конца года. Об этом сообщает телеграмм-канал регионального оперштаба.

До 31 декабря пройдут еще два тиража лотереи среди тех, кто сделал прививку от коронавируса. Соответствующее распоряжение появилось в пресс-службе правительства России.

Победителей, которые получат по 100 тысяч рублей, выберут случайным образом из числа всех вакцинированных.

Проверить выигрыш можно на сайте проекта «бонусзаздоровье.рф» или в личном кабинете на едином портале госуслуг.