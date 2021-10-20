По поручению губернатора Валерия Радаева в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой на территории Саратовской области вводятся дополнительные ограничительные меры.

Об этом сообщает в своем Телеграм-канале председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

При посещении массовых мероприятий и общественных мест гражданам необходимо предъявить:

— либо QR-код, подтверждающий получение второго компонента вакцины от коронавирусной инфекции,

— либо QR-код, подтверждающий перенесенную инфекцию,

— либо справку о наличии медицинского отвода от вакцинации.

Данные меры будут действовать для посещения объектов культуры с 25 октября по 11 ноября.

С 29 октября по 11 ноября ограничения распространяются на посещение:

спортивных и физкультурно-массовых мероприятий,

фитнес-центров,

плавательных бассейнов и аквапарков,

предприятий общепита за исключением организаций, расположенных на территории аэропорта, ж/д и автовокзала, автозаправочных станций, учреждений образования, осуществляющих оказание услуг общественного питания в помещениях предприятий исключительно в отношении работников соответствующих предприятий, осуществляющих обслуживание на вынос, доставку на дом, на предприятия и в номера гостиниц, расположенных на придорожной полосе и предназначенных для обслуживания участников дорожного движения,

организаций, оказывающих услуги по курению (использованию) кальянов в общественных местах.

— Уважаемые жители области, прошу с пониманием относиться к принимаемым мерам. Берегите себя и близких! — особо отмечает Бусаргин