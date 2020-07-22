В настоящее время на территории области действует государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». С момента ее старта филиал «Россельхозбанка» в нашем регионе получил заявок на сумму более двух миллиардов рублей. Сумма выданных кредитных средств на улучшение жилищных условий превысила отметку 286 миллионов рублей.

По условиям данной кредитной программы процентная ставка составляет от 2,7 до 3 процентов годовых, в зависимости от оформления договора личного страхования. А разница между рыночной банковской ставкой и льготной субсидируется государством. Сумма кредита для Саратовской области — до трех миллионов рублей, срок кредита — до 25 лет, первоначальный взнос — от 10 процентов от стоимости приобретаемого имущества.

Цели кредита — приобретение готового жилого дома, приобретение земельного участка с последующим строительством жилого дома на нем, завершение строительства жилого дома на имеющемся в собственности земельном участке.

Вторым инструментом в рамках программы является льготный потребительский кредит для жителей сельских территорий. Он позволяет россиянам в возрасте от 23 до 65 лет получать денежные средства в сумме от 30 тысяч рублей до 250 тысяч рублей на срок от шести месяцев до пяти лет. Льготная процентная ставка три процента годовых действует при оформлении личного страхования.

— Сельская ипотека стала одним из самых ожидаемых продуктов этого года. Мы понимаем, что это действительно влияет на решение людей остаться жить и работать в сельской местности. Кроме того, и многие городские жители сейчас всерьез задумались о жилье в деревне. Если говорить о планомерном снижении ставок, разнообразные программы жилищного кредитования, простые условия получения займа сделали ипотеку одним из самых востребованных розничных продуктов Банка в нашей области, — отмечает начальник отдела розничных продаж Саратовского филиала «Россельхозбанка» Вероника Жукова.

Саратовский филиал АО «Россельхозбанк» продолжает работу в рамках новой государственной программы «Ипотека с господдержкой 2020» для оказания помощи гражданам и строительной отрасли. Ставка по продукту «Ипотечный кредит на покупку жилой недвижимости», запущенному в рамках госпрограммы, составит всего 5,9 процента.

Оформить льготный кредит на покупку новостройки можно со сроком до 30 лет, с первоначальным взносом свыше 20 процентов от стоимости будущей квартиры. Пониженная ставка сохраняется на весь срок кредита.

Максимальная сумма кредита для жителей Саратовской области составляет шесть миллионов рублей. Подать заявку и оформить кредит можно до 1 ноября 2020 года.

Подробнее об условиях получения льготного ипотечного кредита можно узнать во всех офисах Саратовского регионального филиала «Россельхозбанка» и на сайте банка.

Справка:

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015.