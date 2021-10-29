«Браконьерство уже идёт долгие годы. Конфликты у нас идут, я думаю, уже лет пять. Они уже страх потеряли».

Сотрудник Общества охотников и рыболовов Лысогорского района рассказал RT подробности задержания Валерия Рашкина и его знакомых по подозрению в незаконной охоте в Саратовской области.

«Они мясо погрузили и стали выезжать. Выехать им не дали: сотрудники полиции их заблокировали уазиком. За рулём сидел Рашкин.

Мы ждали, когда они погрузят мясо в машину — прямо они себе статью уголовную погрузят. Наблюдали с тепловизором, куда они грузят, в какую машину, и именно эту машину принимали», — сказал собеседник канала.

По его данным, выстрел прозвучал около 22:00, в 02:00 нарушителей уже задержали. На момент задержания оружие у них не нашли, потому что они могли увезти его заранее.

«Ночью, когда уезжала машина Матросова [фермер, знакомый Рашкина], мы её останавливать не стали, чтобы не спугнуть. Именно ждали, когда загрузят мясо — самую главную улику», — отметил он.

Собеседник добавил, что тушу лося отвезли в лабораторию, чтобы установить причину смерти: «Что его не машина убила, что он действительно был застрелен из охотничьего оружия». Источник отметил, что сейчас в хозяйстве лось запрещён к отстрелу из-за малой численности.

Рашкин и его знакомые уже несколько лет охотятся в этом районе, заявил собеседник. Сейчас их проверяют на причастность к незаконной охоте. Возбуждено уголовное дело.

Между тем, дело о незаконной охоте с усастием Рашкина из полиции передано в СКР. Об этом сообщает в свою очередь ТАСС.

Фото: RT