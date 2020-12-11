Суд признал 33-летнего жителя Ртищева виновным в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что вечером 10 августа супруги вместе с сыном и тремя племянниками отправились на Lada Priora на отдых в село Песчанка Ртищевского района. Они разбили палатку неподалеку от пруда. Около часа ночи мужчина с восьмилетним племянников поехали за дровами для костра. Подъехав к водоему, мужчина вышел из машины, а мальчика оставил на переднем пассажирском сидении. Внезапно транспорт покатился, гражданин пытался остановить его, но это не удалось.

Он бросился на помощь ребенку, разбил стекло авто с водительской стороны, но в салоне мальчика не оказалось.

В тот же день сотрудники облспаса обнаружили тело мальчика в нескольких метрах от берега.

До начала следствия и в суде мужчина признал свою вину. Ему дали полтора года условного срока.

На предварительном следствии и в суде мужчина признал вину в инкриминируемом ему преступлении.