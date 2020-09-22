Суд признал 40-летнего жителя Ртищева виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью из хулиганских побуждений, угрозе убийством, незаконном проникновении в жилище и побоях. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что днем 31 октября 2018 года мужчина выпил спиртное и пошел в ближайший магазин. Там он повздорил с 64-летним покупателем. После слов он повалил оппонента на пол и стал душить его, угрожая убийством. Вовремя остановившись, злоумышленник отпустил мужчину и ушел.

В тот же день гражданин начал ходить по домам в Ртищеве. В одном из зданий дверь была не заперта. Он зашел внутрь и стал бить 56-летнего хозяина жилища руками и ногами по голове, груди и животу. Всего успел нанести 67 ударов. Соседи сообщили в полицию об агрессоре. Прибывшие правоохранители остановили буяна и доставили его в полицию.

Потерпевшего госпитализировали, несмотря на помощь медиков, он скончался в этот же день. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть 56-летнего мужчины наступила в результате тупой травмы груди и живота, с повреждением внутренних органов.

Злоумышленник так и не признал свою вину, хотя доказательства говорят об обратном. Ему дали 19 лет и один месяц лишения свободы, которые гражданин будет отбывать в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год.