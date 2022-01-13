Суд Заводского района признал виновной в гибели ребёнка в Саратове 72-летнюю пенсионерку.

Именно по вине пожилой женщины год назад упавшая с балкона глыба льда убила 10-летнего мальчика.

Пенсионерка признана виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает Саратовская областная прокуратура.

Драма разыгралась 23 января 2021 года во дворе дома № 33А по ул. Азина. Следователи выяснили, что хозяйка квартиры, расположенной на пятом этаже, ничего не сделала для очистки козырька над своим балконом, на котором скопилась наледь.

По роковому стечению обстоятельств ребёнок находился в этот момент именно под злополучным балконом.

Когда глыба льда сорвалась с козырька, то угодила прямо на голову 10-летнего мальчика. Ребёнок погиб на месте.

Прокуратура напоминает, что обязанность по очистке кровли балконов возложена именно на собственников помещений.

В итоге суд назначил пенсионерке наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о компенсации.