Сергей Жуков написал об отмене концерта в своем Instagram.

Легендарный коллектив «Руки вверх!» не приедут в Саратов с концертом 1 апреля. Перенос мероприятия связан с распространением коронавируса, о чем лидер Сергей Жуков написал в социальной сети.

— Мне нелегко это писать, но сейчас не время для нашего с вами праздника. Важнее – позаботиться о близких и их здоровье, — обратился к поклонникам музыкант.

Он отметил, что отменяют не только концерты, но и спортивные мероприятия во многих регионах, чтобы ограничить распространение вируса.

Сергей Жуков извинился перед фанатами и пообещал. что обязательно приедет в более спокойное время.

— Но сейчас важнее здоровье и забота о близких. И лучше мы увидим снова 100 тысяч ваших счастливых лиц, чем узнаем про миллион заболевших, — написал артист.

В некоторых городах уже известна измененная дата выступления, однако приедет ли коллектив в Саратов пока не известно.