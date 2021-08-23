Правительство Саратовской области направит в Минтранс РФ обращение о переносе начального срока реконструкции Балаковского аэропорта на более ранний срок. Об этом рассказал на своей странице в инстаграм председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

С инициативой о реконструкции аэропорта выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. На данный момент проводятся ежедневные совещания о подготовке проекта. По словам Бусаргина, уже найден инвестор, который примет участив в реконструкции аэропорта.

Вначале июля проект поддержал глава Росавиации Александр Нерадько.

— Сейчас идет активная подготовка к разработке проектной документации, формируется техническое задание, — рассказал Бусаргин.