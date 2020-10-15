Руководитель Фонда социального страхования по Саратовской области Вадим Дубривный скончался от новой коронавирусной инфекции в одном из ковидных госпиталей. Об этом сообщили информационному порталу «Новости Саратова» друзья покойного.

Вадиму Дубривному было 59 лет. В больницу он был госпитализирован в тяжелом состоянии и последние три дня провел на аппарате ИВЛ.

Сегодня, 15 октября, стало известно о его смерти.

Дубривный много лет работал в милиции, а затем в городской администрации.

Последние несколько лет он возглавлял фонд социального страхования.

О времени и месте прощания сообщат позже.