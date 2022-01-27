Генеральный директор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова выступила с публичным обращением касательно статьи, опубликованной сегодня, 27 января, на портале новостного ресурса «Взгляд-инфо».

Материал называется «Стартаперы при бюджете». Первая кассация изучит дело компаньона Марии Усовой» и имеет лживую информацию. В нем утверждается, что Усова является партнером оправданного ранее по уголовному делу о мошенничестве бывшего директора ООО «Архангельское» Вадима Емельянова.

Гендиректор холдинга «Волга-Медиа», в который входят издания: «Комсомольская правда в Саратове», «Аргументы и факты в Саратове» и «Новости Саратова» намерена подавать в суд.

-Я вынуждена обратиться в суд и полицию, потому что журналисты данного издания начали связывать меня уже с теми людьми, которые никогда не являлись моими бизнес-партнерами и не знакомы мне, в принципе. Я смогу доказать это, пройдя полиграф. Я жду от издания опровержения или встретимся в суде,-отметила Усова.