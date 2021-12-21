В канун дня многодетной семьи, который впервые в Саратовской области отметят 21 декабря, Клиника Педиатрии Доктора Трухманова в лице руководителя Юлии Трухмановой, организовала встречу с многодетными семьями в рамках реализации медико-социального проекта «Здоровая многодетная семья». На встречу приглашены мамы, познавшие многократную радость материнства.

В уютной обстановке чествовали пять многодетных семей, которым судьба подарила третьего, четвертого, а то и пятого ребенка. Несмотря на массу забот, понятную усталость от нескончаемых дел, лица мам светились радостью.

Вместе с многодетными семьями на встрече присутствовала Ирина Алешина – директор Саратовской общественной организации «Комитет многодетных семей», член Совета Союза Родительской палаты.

За чашкой чая шёл разговор о проблемах местного детского здравоохранения, обсуждались вопросы, с которыми приходится сталкиваться родителям при лечении детей.

В своей поздравительной речи, руководитель сети клиник Доктора Трухманова Юлия Трухманова поблагодарила родителей за воспитание детей и большой вклад в их развитие. Мамам вручили подарочные сертификаты на косметологические услуги, а детям в преддверии наступающего Нового года сладкие подарки.

— Мы искренне считаем, что дети должны быть здоровыми и счастливыми. Поэтому вся наша деятельность направлена на реализацию этой задачи: мы собрали лучших специалистов, приобрели самое современное оборудование, применяем новейшие методики лечения заболеваний, создали комфортную среду для маленьких пациентов. Наш проект направлен на то, чтобы помочь родителям вырастить и воспитать достойное поколение, ведь многодетная семья — это не только счастье. Прежде всего это большой труд и, конечно, это огромная ответственность. Это работа без перерывов и выходных. Дети, их нужды, проблемы, их благо — для родителей всегда на первом месте. Вы выбрали для себя именно такую линию жизни: благородную и великодушную, — выбрали сердцем, и мы видим, что родительская любовь поистине безгранична. Я желаю, чтобы ваши детки росли здоровыми и радовали вас своими успехами, — сказала Юлия Трухманова.

В свою очередь директор СРОО «Комитет многодетных семей» Ирина Алешина выразила слова благодарности руководителю сети клиник Юлии Трухмановой и врачебному составу Клиники педиатрии Доктора Трухманова и лечебно-диагностического центра «Медэксперт» за неоценимую помощь многодетным семьям Саратовской области, за высокий профессионализм, доброту, внимание и безграничную верность клятве Гиппократа!

— Ваша помощь – это неоценимый вклад в поддержку статуса многодетной семьи. Благодаря вам дети из многодетных семей получают качественную медицинскую помощь в полном объеме на безвозмездной основе. Позвольте Вас поблагодарить за чуткое отношение, за профессиональную и качественную помощь в лечении, за врачебную этику, за особое внимание, отзывчивость и талант. Быть врачами— это Ваше призвание! Вы поистине «врачи без границ»! Нет ничего более важного в жизни, чем видеть счастливые детские глаза и улыбки. Мы хотим передать вам эти «искорки счастья» и признательность родителей. Пусть ваша доброта и щедрость вернутся к вам сторицей, — сказала она.

Руководящему составу клиник и врачей клиник были вручены благодарственные письма от СРОО «Комитет многодетных семей».