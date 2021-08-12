Руководитель поискового отряда имени Германа Титова и учитель истории Энгельской школы номер 21 Василий Бурских рассказал о своей деятельности в области истории космонавтики и о помощи в организации выставки «Семнадцать рассветов Германа Титова»

Поисковый отряд, сформированный на базе средней школы, ведет краеведческую деятельность с 2002 года. По словам руководителя, совместно с учениками организовывается около 40 мероприятий, связанных с космической тематикой в год.

Неравнодушное отношение сотрудников музей к тебе покорения космоса сподвигло Василия Бурских помочь в организации выставки. Учителю истории нравится привязывать историю космонавтики к Саратовской области, и по его словам, сотрудничество будет продолжаться.