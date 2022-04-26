Организационный комитет по проведению предварительного голосования партии «Единая Россия» продолжает свою работу по приему документов от участников голосования.

Сегодня документы подал руководитель Саратовского регионального исполкома партии «Единая Россия» Сергей Гладков.

«Стал участником предварительного голосования партии «Единая Россия» на выборах в Саратовскую областную Думу.

Документы подал на избирательный округ N18 родные для меня Балашовский и Романовский районы», — подчеркнул Гладков.

Так же документы для участия в предварительном голосовании сдал Вадим Александров. Юрист коммерческой кампании из Саратова. Он рассказал, что является беспартийным и занимается оказанием юридической помощи, как волонтер. Хотел бы применить свои навыки в законодательном собрании региона.

«Единая Россия» предоставляет отличную возможность попробовать свои силы в политике. Даже не членам партии, что говорит об открытости этой процедуры. Несколько лет занимаюсь общественной работой, в том числе волонтерством, оказываю бесплатные юридические услуги людям, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах. Думаю, мои навыки в юриспруденции могли бы пригодиться в законодательном собрании региона», — отметил Александров.