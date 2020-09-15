16 сентября 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция начальника управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области Юлии Пономаревой на тему: «Итоги летнего свадебного сезона 2020 года».

Темами для обсуждения станут: статистика заключения браков и разводов в 2020 году; браки с иностранцами; «свадебный бум» и «красивые даты» 2020 года.

Начало мероприятия в 11:00 по адресу г. Саратов, ул. Вишневая, д. 10 (здание Типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке, а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

Внимание представителям СМИ! Возобновлена возможность личного присутствия журналистов на пресс-мероприятиях в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов».

При посещении здания пресс-центра необходимо пройти бесконтактный замер температуры тела, обработку рук антисептиком. Действует масочный режим!

По прежнему сохранена возможность адресации вопросов спикеру во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».