Сегодня, 1 июля, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Сергей Шаров проголосовал за внесение поправок в Конституцию РФ:

— 1 июля 2020 года войдет в историю России как новая памятная дата, связанная с Конституцией нашей страны.

Уверен, что нужны дополнительные конституционные нормы, призванные сохранить нашу историю, культуру, язык, семейные ценности и государственные социальные гарантии. Считаю, что Россией должны руководить те, у кого нет двойного гражданства, вида на жительство иностранного государства, счетов в заграничных банках. Инициативы, отраженные в поправках, продиктованы временем, вытекают из реалий жизни страны, процессов, происходящих в мире.

Это моя принципиальная позиция, которая, наверняка идет вразрез с мнением современных «нигилистов», рассуждающих о будущем страны с позиции политических наставников, но не допускающих даже мысли о том, чтобы взять ответственность за страну на себя. Важно понимать, что внесение поправок — нормальное явление в политической практике, а открытое и массовое их обсуждение — событие беспрецедентное, это факт, который войдет в историю, — говорит Сергей Шаров.