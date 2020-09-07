Руководитель СУ СКР по Саратовской области Анатолий Говорунов проведет в сентябре три выездных личных приема граждан. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Желающие задать свой вопрос могут подходить 17 сентября с 11:00 на улицу Большая Московская, 33 в Ртищеве. Телефон: +7-845-406-99-96. С 15:00 — на Пушкина, 58 в Аткарске, телефон: +7-845-523-86-02.

14 сентября — с 10:00 в приемной президента РФ в Саратовской области на улице Челюскинцев, 114 в областном центре.

Всем желающим задать свой вопрос нужно предварительно записаться, позвонить с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 в рабочий день по телефону: +7-845-228-38-46 или в отделы. На прием с собой нужно взять паспорт.