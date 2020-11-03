Руководитель следственного управления РФ по Саратовской области Анатолий Говорунов проведет два личных приема в ноябре 2020 года. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

С 10:00 5 ноября граждане могут прийти на улицу Некрасова 39 в Базарном Карабулаке (телефон 8(845-91) 2-20-00), а также по средам 11, 18 и 25 ноября с 15:00 до 18:00 в следственном управлении Саратова на Григорьева 30.

Сначала нужна предварительная запись, с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по телефону 8(845-2) 28-38-46. Или в телефон отдела.

При обращении нужно взять с собой паспорт.