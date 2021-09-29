Руководитель саратовского центра инжиниринга Александр Марченко рассказал о поддержке и софинансировании предпринимателей на пресс-конференции в «АиФ Саратов» 28 сентября.

Задачей регионального центра инжиниринга — помощь начинающим предпринимателям в разработке бренда — создании логотипа и фирменного стиля, проектировании сайтов, лэндингов и рекламной продукции. Также центр инжиниринга оказывает софинансирование патентных исследований в размере 50 процентов.

Региональный центр инжиниринга работает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке президента России Владимира Путина, Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области.