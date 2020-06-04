Начальник «Саратовгорэлектротранса» Владимир Прохоров считает, что его предприятие стало жертвой политической провокации. Его комментарий распространяет пресс-служба мэрии Саратова.

— «Саратовгорэлектротранс» – это предприятие, которое всегда на слуху в городе, ведь не раз его предыдущие руководители и сотрудники становились участниками громких разбирательств. Осложняет ситуацию тяжелое финансово-экономическое положение МУППа.

Совокупность вышеназванных факторов и попытки навести порядок на предприятии путем оптимизации процессов, увольнения недобросовестных работников стало удачной почвой для того, чтобы из вне дестабилизировать климат в СГЭТ. Речь идет о представителях некоторых политических партий, депутатах, любящих ловить хайп ради прибавления подписчиков, аффилированных к нарушителям финансовой дисциплины людях.

Сейчас на предприятии работает 1,38 тысячи человек, из них 317 водителей и 156 кондукторов, которые обслуживают 21 маршрут. На их заработную плату ежемесячно тратиться в среднем более 25 миллионов рублей. Для того, чтобы работники получали зарплату в полном объеме и в срок нами предпринимаются значительные усилия, мы вынуждены обращаться за помощью в администрацию города и областное правительство. Но людей никто не бросает.

Утренний инцидент в Кировском депо – настоящая политическая провокация. Практически половина сотрудников СГЭТ состоится в Первичной профсоюзной организации, которую возглавляет Татьяна Дьяконова. Создание новой профсоюзной организации – это конечно право сотрудников, хоть и противоречащее уставу действующего в СГЭТ профсоюза, но истинное ли это желание работников?! Люди, пришедшие сегодня с утра к зданию депо, сами того не понимая, просто стали марионетками.

Причина кроется в том, что предприятием взят курс на оздоровление экономики, предпринимаются меры к тому, чтобы максимально уйти от каких-либо личных контактов людей с наличными денежными средствами. Уже сейчас мы видим эффект от данных действий – до введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса ежедневная выручка значительно возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет.

Естественно, тем, кто раньше имел лазейку и возможность залезть в «карман» СГЭТ, наше желание навести порядок портит планы, но мы будем неукоснительно идти по этому пути.

Мои двери всегда открыты для сотрудников предприятия, я всегда готов к конструктивному диалогу с теми, кто настроен на решение проблем, если таковые имеются.

Весь плановый выпуск транспорта на сегодня осуществлен в полном объеме, — заявил Владимир Прохоров.

Напомним, сегодня утром водители троллейбусов объявили «итальянскую» забастовку. Они требуют увеличения зарплат, изменения правил проезда и увольнения Прохорова со своего поста. В толпе работников предприятия были замечены депутат госдумы от партии КПРФ Ольга Алимова и депутат облдумы от той же партии Николай Бондаренко.