И. о. руководителя следственного управления Саратовской области планирует провести личный прием жителей с выездом в райцентры. Об этом сообщает СУ СКР региона.

Полковник юстиции Дмитрий Петряйкин ответит на вопросы, касающиеся расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок органами СК.

В Энгельсе это мероприятие запланировано на 22 января по адресу: улица Красноармейская, 16 с 11:00 до 13:00.

В Базарно-Карабулакском межрайонным следственном отделе Энгельс — 29 января в Базарном Карабулаке на улице Некрасова, 39.

15 января Петряйкин примет жителей Саратова на улице Григорьева, 30 с 11:00 до 13:00.

В ведомстве отметили, что прием проводится по предварительной записи, которая осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по телефонам 8(845-2)28-38-46 и 8(845-2)74-14-72.

Также для предварительной записи на личный прием можно обратиться в следственный отдел по г.Энгельс по тел. 8(845-3)55-88-00 и в Базарно-Карабулакский межрайонный следственный отдел по тел.:

8(845-91)2-20-00.

При обращении необходимо иметь при себе паспорт.