Вчера, 28 сентября, в пресс-центре «Аргументы и факты Саратов» прошла пресс-конференция на тему Поддержка предпринимателей Саратовской области в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». Руководитель центра «Мой бизнес» Александр Марченко рассказал о поддержке, которую получают начинающие предприниматели и самозанятые Саратовской области.

На сегодняшний день реализуется три федеральных проекта: «создание благоприятных условий для деятельности самозанятых», «создание условий для легкого старта и удобного ведения бизнеса» и «акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».