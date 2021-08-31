Во вторник, 24 августа, состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Делай на 100» от Саратовского центра «Мой бизнес». Его руководитель Александр Марченко подробно рассказал в интервью о поддержке, которую центр «Мой бизнес» оказывает предпринимателям Саратова.

Любой житель Саратовской области, открывший свое дело может получить здесь государственную поддержку. Центр «Мой бизнес» регулярно организует мероприятия, призванные образовывать начинающих предпринимателей в разных сферах ведения бизнеса.

Также центр поддержки предпринимательства оказывает разностороннюю поддержку начинающих бизнесменов, помогая им разрабатывать проектную документацию, организовывать рекламные компании, находить партнеров, и даже компенсируют затраты на патентные исследования.

Программа пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированном президентом РФ Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.