На портал «Работа в России» на сегодняшний день поступило 14,191 тысячизаявление граждан о содействии в поиске подходящей работы. Из них безработными признано 11,742 тысячи гражданина. Сотрудники службы занятости региона работают в напряженном режиме, поскольку в кратчайшие сроки им необходимо обработать большой объем обращений.

Однако от жителей Саратова в адрес министерства занятости, труда и миграции за эту неделю неоднократно поступали вопросы и жалобы на организацию работы Отдела содействия занятости населения Ленинского и Кировского районов. Граждане были не удовлетворены качеством оказываемых услуг.

Сегодня была проведена выездная проверка с участием и.о. министра Натальи Жуковской. Руководитель ЦЗН после встречи принял решение уйти в отставку.

Проведена встреча с трудовым коллективом ЦЗН, совместно разработан алгоритм по выходу из сложившейся ситуации, который поможет повысить качество работы.

Напомним, что по всем возникающим вопросам жители области могут сообщать на «горячую линию» министерства по номеру: 39-00-31