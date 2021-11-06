5 ноября в Саратовской клинической больнице №1 им.Ю.Я.Гордеева с рабочим визитом побывал заместитель директора ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России Вадим Тестов.

Напомним, ФГБУ «НМИЦ ФПИ» — ведущий центр России по социально значимым инфекциям и фтизиатрии.

Совместно с председателем Комитета организации медицинской помощи взрослому населению регионального министерства здравоохранения Олесей Ермолаевой гости оценили качество организации медицинской помощи и профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.

Вадим Тестов с Олесей Ермолаевой и главным врачом больницы Евгением Ковалевым посетили ПЦР-лабораторию, а также инфекционное отделение, в том числе — реанимационные койки.

Доктора ознакомились с историями болезни пациентов и провели обход в «красной зоне», побеседовав с каждым пациентом, проходящим лечение в ковид-госпитале, оценили работу медиков с пациентами, материально-техническую базу, лекарственное обеспечение, организацию ПЦР-исследований, КТ, — сообщает пресс-служба больницы в Instagram.