На базе Центра дополнительного образования Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС прошла программа повышения квалификации «Цифровые технологии в образовании: инструменты и сервисы для организации гибридного обучения».

Слушателями программы стали 60 руководителей и 570 педагогов общеобразовательных организаций Саратова. Проект был реализован при поддержке комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов».

Программа проходила в очно-заочном режиме с использованием платформы Zoom и возможностей дистанционного портала Центра дополнительного образования. 5 потоков слушателей прошли интенсивный курс по освоению навыков работы на интерактивных досках Miro и Jamboard, планирования задач и самостоятельной работы учащихся в Trello, организации совместной удалённой работы с помощью инструментов Google, создания интерактивных презентаций и получения обратной связи в сервисе Mentimeter.

В ходе командной работы было разработано 37 проектных идей по применению цифровых технологий в целях оптимизации бизнес-процессов в школе и выстраивания грамотной архитектуры гибридного обучения. Все проектные идеи получили высокую оценку и поддержку экспертной комиссии в составе заместителя директора ПИУ РАНХиГС Виктории Коротиной, председателя комитета по образованию администрации Саратова Александра Блатмана и директора Городского методического центра Светланы Хильманович.

— Радостно, что у нас действительно люди болеют за своё дело и переживают за результат. Слушая презентации команд, я отметила для себя два слова: единство и органичность. Все проекты целостны, и мы с большим удовольствием окажем им поддержку, – поделилась своими впечатлениями Светлана Хильманович.

— Центр дополнительного образования на момент начала реализации проекта уже аккумулировал серьёзный опыт в реализации программ по цифровой трансформации, обучению цифровым инструментам и сервисам управленцев, преподавателей и студентов. Тем не менее данный проект стал вызовом для нашей команды. Для того, чтобы обеспечить практикоориентированное обучение более 600 человек, мы выстроили сложный организационный контур программы. Слаженная деятельность спикеров, модераторов и кураторов программы, чёткий тайминг и гармоничное встраивание в программу инструментов бесконтактной самостоятельной работы способствовали крайне успешной реализации проекта, — рассказала об опыте реализации программы повышения квалификации Виктория Коротина.

— Ценность программы, на мой взгляд, состоит не только в обучении педагогов цифровым технологиям. Очень важно, что нам удалось сформировать сообщество людей, настроенных на развитие и позитивные изменения в профессиональной деятельности. Общей темой на защитах проектных идей стала тема счастья. Счастливый ребенок, счастливый учитель, счастливая семья — вот образ будущего в глазах наших слушателей. Мы получили огромное количество тёплых слов и положительных откликов от участников программы, и сами ежедневно вдохновлялись их активностью и неравнодушием, – рассказала руководитель программы, заместитель директора Центра дополнительного образования Поволжского института управления РАНХиГС Мария Жверанцева.

Участница программы, директор МАОУ «Прогимназия №237 «Семицветик» Анна Катаржина отметила важность совместного обучения руководителей и педагогов, что позволило обеспечить общее понимание проблем организации гибридного обучения и спроектировать пространство для применения цифровых технологий в образовательной организации.

— Курсы стали для нас полезными не только с точки зрения своей теоретической наполненности, но и предоставили нам возможность практического применения полученных знаний. А для нас, руководителей образовательных учреждений, в нашей профессиональной деятельности это очень ценно и важно! Занятия действительно нас воодушевили и задали отличное рабочее настроение», – поделилась Анна Катаржина.