Накануне, 24 марта, в администрации города состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по исполнению доходной части бюджета Саратова.

На заседании заслушаны представители 23 организаций Волжского и Кировского районов города. В ходе беседы обсуждались вопросы увеличения заработной платы до среднеотраслевого уровня, погашения задолженности по налогам, страховым взносам, арендным платежам за земельные участки.

По результатам работы комиссии руководители 8 организаций подтвердили увеличение размера заработной платы. Представителями 8 организаций взяты обязательства по погашению задолженности по налоговым платежам на сумму 4948,4 тыс. руб., страховым взносам на сумму 1233 тыс. руб., арендной плате за земельные участки – 4118,4 тыс. руб.

Руководителями 5 организаций погашена задолженность по налогам в размере 548,7 тыс. руб., страховым взносам на сумму 4900,6 тыс. руб.