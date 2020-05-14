Министерство просвещения РФ, Фонд новых форм развития образования и Российская академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (РАНХиГС) запускает комплекс программ повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций по цифровой трансформации школы.

Цифровая трансформация школы является необходимым условием развития национального образовательного пространства в условиях перехода к цифровой экономике.

— Сегодня управление образовательным процессом, исследовательская и проектная деятельность школьников невозможны без цифровых инструментов, навыков системного анализа информации, владения методик смешанного обучения, умения эффективно использовать платформы государственных электронных услуг и сервисов, знания основ цифровой безопасности, — отметила генеральный директор Фонда развития новых форм образования Ирина Жданова.

Обучение ориентировано на разработку стратегий цифровой трансформации школ, формирование проектных команд и профессиональных сообществ, развитие цифровых и управленческих компетенций участников. Слушателей научат создавать гибкие системы управления школой и внедрять новые образовательные практики для персонализации образовательного процесса.

— Всеобщее развитие цифровых технологий требует принципиального переосмысления образования – от детского сада до академии наук. Президентская академия разработала уникальные программы специально для директоров школ. Соединив в наших программах теорию, практические задания и проектную работу, РАНХиГС формирует сообщество руководителей школ — «цифровых лидеров», которые станут пионерами цифровой трансформации школьного образования в своих регионах, — считает проректор РАНХиГС Иван Федотов.

Образовательный проект включает в себя четыре самостоятельные программы, три из которых будут проведены в заочном формате на платформе DT.ranepa.ru, а финальная пройдет очно в 11 городах в разных субъектах Российской Федерации.

Участие в программах для руководителей школ – бесплатно. По итогам успешного прохождения каждой программы выдаются удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Первая программа «Введение в цифровую трансформацию образовательной организации» стартует уже 22 мая 2020 года. Подать заявку на участие в программах можно на сайте проекта.