Прокуратура Базарно-Карабулакского района выявила нарушения соблюдения законодательства о противодействии коррупции руководителями муниципальных учреждений. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

31 руководитель учреждений предоставили недостоверные сведения о доходах, умолчали о счетах в банках и недвижимости.

Один из них ничего не упомянул о девяти участках земли, такого же количества нежилых помещений, зданий и автозаправочной станции.

Другой утаил семь счетов.

В адрес начальника управления местной администрации внесли представление, правонарушителей привлекли к дисциплинарной ответственности.